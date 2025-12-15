12.7 C
Firenze
lunedì 15 Dicembre 2025
Milan, infortunio per Gabbia

(Adnkronos) –
Il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Sassuolo. Uno score non felice per i rossoneri contro le neopromesse: due punti in tre partite.  

Ma le cattive notizie non finiscono qui, perché durante il match contro i neroverdi si è fermato Gabbia. Gli esami strumentali di oggi hanno escluso lesioni muscolari per Gabbia. Una bel sospiro di sollievo per i fantallenatori, che ritroveranno il difensore rossonero non appena avrà superato il dolore dei primi giorni. 

Stando ai check-up riportati, Gabbia ha riportato un semplice
 trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. E dunque hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali. 

Potrebbe tornare a disposizione in tempo per la eventuale finale di Supercoppa Italiana del 22 dicembre. Questione Fantacalcio: resta schierabile, perché il Milan recupererà a gennaio la 16.a giornata per disputare la Supercoppa Italiana. 
 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

