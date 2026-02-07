9 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina 2026, oggi 7 febbraio le prime medaglie – Diretta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Prime medaglie assegnate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi, sabato 7 febbraio. Riflettori puntati sulla discesa libera maschile, in programma a Bormio alle 11.30. L’Italia va a caccia del podio con gli azzurri della velocità Dominik Paris e Giovanni Franzoni. 

 

 

Ieri lo show della cerimonia d’apertura e con l’accensione dei due bracieri. A Milano, gli ultimi tedofori sono stati Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. A Cortina, l’onore è spettato a Sofia Goggia, alla fine di una serata che ha abbracciato tutto il territorio coinvolto nell’organizzazione dei Giochi. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
10.1 °
8.8 °
80 %
2.1kmh
75 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1467)ultimora (1297)sport (74)Eurofocus (58)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati