14.2 C
Firenze
giovedì 19 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano-Cortina: Bracco (Fondazione Bracco), ‘bisogna dare continuità a quanto si è iniziato’

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Dobbiamo dare continuità a quanto iniziato con le Olimpiadi e Paralimpiadi, ad esempio concentrandosi su uno sport e su quello fare grandi risultati, poi una cosa tira l’altra. Alcuni sport non hanno rappresentanza, le federazioni devono attrezzarsi, ma qui ho visto tanta energia femminile e sono sicura che facendo squadra otterremo risultati”. Così Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, intervenendo alla presentazione dei risultati della ricerca sulla copertura mediatica dello sport con una prospettiva di genere, da parte di Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, a conclusione dei Giochi Invernali. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.2 ° C
15.1 °
13.7 °
28 %
6.3kmh
1 %
Gio
14 °
Ven
16 °
Sab
15 °
Dom
17 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1366)ultimora (1212)sport (61)Eurofocus (52)demografica (41)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati