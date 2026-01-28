9.8 C
Milano-Cortina: Bracco: ”importante che donne abbiano maggiore visibilità”

Sport nazionale
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Olimpiadi? Milano Cortina si avvicina e con Fondazione Bracco ci impegniamo anche in questo aspetto della parità atleta donna-atleta uomo, troviamo importante che le donne abbiano maggiore visibilità”. Sono le parole di Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, a margine della presentazione di ‘Olimpiadi e parità: nuove prospettive’, la ricerca e la mostra fotografica per Milano Cortina 2026 promossa da Fondazione Bracco in collaborazione con Fondazione Milano Cortina, il Cio e il Comune di Verona. “La mostra di Verona – spiega – sarà ampliata con altri tre scatti rispetto alla tappa milanese. Tra le protagoniste ci saranno anche Kirsty Coventry, prima donna presidente del Cio, Angela Menardi, atleta paralimpica di weelchair curling selezionata per gareggiare alle prossime Paralimpiadi e Gerda Weissensteiner, plurimedagliata olimpica di bob e slittino”.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

