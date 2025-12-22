14.2 C
Firenze
lunedì 22 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano-Cortina, Brignone: “Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ho ancora un po’ di cose da fare ma ce la sto mettendo tutta. Per me già uscire dal centro di fisioterapia è un grande step, penso di aver dimostrato la mia forza e dedizione mettendo gli sci dopo 8 mesi. Ora non sto ancora sciando come vorrei, anche perché questa settimana ho avuto la febbre. Vediamo cosa riuscirò a fare, oggi non lo so. Vivo nel qui e nell’ora”. Lo ha detto Federica Brignone uscendo dal Quirinale dopo aver ricevuto il tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.  

“Per stare alle olimpiadi devo stare bene, il focus oggi è solo quello. Penso di poter tornare al meglio in gigante e in discesa altrimenti non sarei qui oggi ma devo vedere come sciare sulla neve vera”, ha aggiunto Brignone che sul ruolo di portabandiera ha tenuto a rimarcare: “Penso di poterlo meritare più per i meriti sportivi che per quello che mi è successo dopo”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
14.2 ° C
15 °
13.7 °
56 %
0.5kmh
100 %
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1277)ultimora (1148)sport (51)Eurofocus (46)demografica (32)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati