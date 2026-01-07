Milano-Cortina, domani il ministro Andrea Abodi ospite di Isoradio

(Adnkronos) – Ad un mese dalle Olimpiadi Invernali di Milano/Cortina Rai Isoradio continua il percorso di avvicinamento al grande evento. Domani alle 11 nel programma ‘Da casello a casello’, la conduttrice Camilla Ferranti incontrerà il ministro dello Sport Andrea Abodi. Sarà l’occasione per fare il punto su atleti, discipline sportive, infrastrutture. Le Olimpiadi e Paralimpiadi sono infatti un fatto di promozione della cultura sportiva e dei territori coinvolti, ma anche dell’importanza di formare i giovani al valore dello sport. Il ministro Abodi si racconterà nello spazio ‘Speciale Isoradio Milano/Cortina 2926’ che Rai Isoradio dedica alla manifestazione olimpica.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)