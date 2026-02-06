9.6 C
Firenze
venerdì 6 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, le news di oggi 6 febbraio: Olimpiadi al via – Diretta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si aprono ufficialmente oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A sancire l’inizio dei Giochi, anche se la macchina è già in moto e le gare sono già iniziate, la cerimonia d’apertura di stasera a San Siro. Attese istituzioni, capi di Stato, artisti e personalità dello sport. A fare da portabandiera per l’Italia a Milano saranno Federico Pellegrino e Arianna Fontana, mentre a Cortina d’Ampezzo saranno Federica Brignone e Amos Mosaner a sventolare il tricolore. 

 

 

Intanto ieri sera, in una Piazza Duomo gremita di persone dietro alle transenne, è arrivata la fiamma olimpica, che ha terminato proprio nel cuore di Milano la sua sessantesima e penultima tappa. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.6 ° C
10.1 °
8.7 °
83 %
3.1kmh
75 %
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
12 °
Mar
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1509)ultimora (1342)sport (73)Eurofocus (57)demografica (37)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati