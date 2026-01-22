6.5 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza

Sport nazionale
Corriere Toscano
(Adnkronos) – Scatta il maxi piano sicurezza a Milano in vista dell’inizio dei giochi olimpici che si apriranno il prossimo 6 febbraio. Istituite nel capoluogo lombardo cinque zone rosse, che saranno in vigore dal 2 al 22 febbraio, nelle aree considerate più sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi degli eventi e ai percorsi ufficiali. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela dello spazio aereo. Tutte le misure. 

