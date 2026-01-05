5.8 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali Kings League, Italia-Francia 8-0: esordio super degli azzurri

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si è conclusa ieri la prima giornata della fase a gironi della Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazioni della Kings League. Nella partita di apertura della competizione alla Trident Arena di San Paolo, Italia-Francia, gli azzurri hanno travolto i transalpini con un roboante 8-0. Un successo che lancia gli l’Italia in testa al proprio girone, in vista delle prossime partite contro Polonia e Algeria.  

Dopo appena due minuti, Gilli tenta il gol, ma vede annullarsi la prima rete del mondiale per un fuorigioco rilevato dal VAR. LItalia non perde però la concentrazione e la svolta arriva con l’attivazione della Secret Card, che nomina Matteo Perrotti Star Player, permettendogli di far valere doppio la prima rete segnata: al 10′ minuto l’attaccante firma un gol doppio spettacolare, dando il via a una pioggia di reti che mette ko i Bleus. La superiorità italiana viene consolidata dai gol di Colombo e Lo Faso e dal rigore presidenziale di Blur, top streamer italiano su twitch e capitano della nazionale. A mantenere il punteggio perfetto ci pensa Gilli dalla porta, capace di parare anche il rigore presidenziale calciato dall’ex-Milan Adil Rami, capitano della nazionale francese.  

 

Gli azzurri dominano fino alla fine, quando Perrotti chiude la partita con un poker di reti che fissa il risultato sul definitivo 8-0 e lo lancia in cima alla classifica marcatori della competizione, superando anche Kelvin Oliveira, leggendario giocatore brasiliano di fut7 e top scorer della Kings World Cup Nations 2025, disputata l’anno scorso a Milano. L’Italia affronterà ora le esordienti Polonia (il 5 gennaio alle 22 italiane) e Algeria (il 10 gennaio alle 19), delineando un percorso che punta dritto verso le fasi finali del torneo in Brasile, che si concluderà il 17 gennaio con la grande finale all’Allianz Parque di San Paolo. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.8 ° C
6.4 °
4.3 °
65 %
2.2kmh
75 %
Lun
6 °
Mar
4 °
Mer
5 °
Gio
6 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (835)ultimora (768)Eurofocus (28)demografica (21)sport (19)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati