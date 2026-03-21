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MotoGp, oggi prove libere, qualifiche e gara Sprint: orari e dove vedere Gp Brasile in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 21 marzo, il Motomondiale riparte con le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio del Brasile – in diretta tv e streaming – secondo appuntamento della nuova stagione dopo il Gp di Thailandia. 

A Burinam a trionfare è stata l’Aprila di Marco Bezzecchi, con la KTM di Pedro Acosta seconda e Fernandez terzo. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez, campione del mondo in carica e costretto al ritiro in Thailandia, e Pecco Bagnaia, nono al traguardo. 

 

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio del Brasile sono in programma oggi, sabato 21 marzo. La seconda e ultima sessione di libere, dopo quella di ieri, andrà in scena alle 14.10 ora italiana, mentre le qualifiche partiranno alle 14.50 con il Q1 e proseguiranno alle 15.15 con il Q2. Per la gara Sprint, che assegnerà i primi punti del weekend, bisognerà invece aspettare le 19 italiane. 

 

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio del Brasile saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Le qualifiche e la gara corta saranno disponibili anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di TV8. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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