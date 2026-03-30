Napoli, Lukaku spegne caso: “Non volterò mai le spalle, ma resto in Belgio”

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Romelu Lukaku spegne il ‘caso Napoli’. Oggi, lunedì 30 marzo, l’attaccante azzurro è tornato a parlare commentando le voci che lo volevano in rotta di collisione con Antonio Conte e il club partenopeo per il mancato ritorno a Castel Volturno dopo aver deciso di restare con la Nazionale belga per recuperare dall’infortunio. Una decisione che non sembra aver fatto piacere al Napoli.

“Questa stagione è stata molto pesante per me, tra l’infortunio e la perdita personale”, ha scritto Lukaku in una storia Instagram parlando della perdita del padre, avvenuta lo scorso settembre, “so che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino alla cicatrice, dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre”.

“Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare la squadra quando verrò chiamato”, ha spiegato Lukaku, “molti di voi avranno visto l’intervista che ho fatto a Verona. Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere con la mia squadra, ma in questo momento devo assicurarmi di essere al 100% dal punto di vista clinico, perché recentemente non lo sono stato e questo ha avuto un impatto anche mentale”.

“È stato un anno difficile ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la Nazionale a raggiungere i loro obiettivi quando verrò chiamato. È tutto ciò che voglio”, ha concluso Lukaku.

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