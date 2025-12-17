Napoli, si ferma Olivera

(Adnkronos) – Il Napoli di Conte continua a fare i conti con la sfortuna. Mathìas Olivera infatti ha saltato l’allenamento a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio.
Il difensore uruguaiano non era presente al seguito dei compagni, in preparazione al match di Supercoppa italiana in programma domani (ore 20 italiane) a Riad contro il Milan.
Con Gutierrez ancora a mezzo servizio e appena rientrato dall’infortunio, toccherà a Spinazzola presidiare la fascia sinistra degli azzurri contro il Milan. Le condizione di Olivera restano monitorate, ma è da considerarsi a forte rischio la sua presenza nella gara contro i rossoneri.
