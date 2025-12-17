11.8 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Napoli, si ferma Olivera

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli di Conte continua a fare i conti con la sfortuna. Mathìas Olivera infatti ha saltato l’allenamento a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio.
 

Il difensore uruguaiano non era presente al seguito dei compagni, in preparazione al match di Supercoppa italiana in programma domani (ore 20 italiane) a Riad contro il Milan. 

Con Gutierrez ancora a mezzo servizio e appena rientrato dall’infortunio, toccherà a Spinazzola presidiare la fascia sinistra degli azzurri contro il Milan. Le condizione di Olivera restano monitorate, ma è da considerarsi a forte rischio la sua presenza nella gara contro i rossoneri.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.8 ° C
12.1 °
10.9 °
80 %
0.5kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
15 °
Ven
13 °
Sab
15 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1395)ultimora (1261)sport (64)Eurofocus (44)demografica (26)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati