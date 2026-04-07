Nel 2028 la nuova regata estrema di McIntyre: traversata atlantica a remi senza strumenti moderni

(Adnkronos) – E’ appena finito il giro del mondo in solitario con la classe Globe 5,80 che l’organizzatore,o forse sarebbe meglio definirlo istigatore, Don McIntyre lancia un’altra delle sue regate estreme: la traversata atlantica su barche a remi, con il divieto di strumentazione moderna. Si chiama “Real Ocean Row” e partirà nel 2028, 3200 miglia tra Lanzarote e Antigua. L’unica concessione elettronica, e non è dato sapere quanto sia una battuta o una regola seria, è “un mangianastri per sentire la musica”, mentre nell’ordine sono vietati Gps, satellitari, autopiloti, desalinizzatori, computer, assistenza meteo e assistenza esterna; per navigare sono ammessi “solo sestante, carte nautiche cartacee, bussola, radio, orologi a carica manuale, un barometro”. Il primo iscritto è proprio McIntyre, australiano, che nel 2028 avrà 73 anni e ricorda che “nel 1966, il sergente Chay Blyth (senza alcuna esperienza di canottaggio) e il capitano John Ridgway intrapresero la traversata a remi dell’Oceano Atlantico settentrionale. Partirono da Orleans, vicino a Cape Cod, nel Massachusetts, il 4 giugno a bordo della dory aperta di 6 metri English Rose III, una barca da pesca che costava meno di 200 sterline. Erano così bassi sull’acqua che dovettero alzare la murata di 23 centimetri, seguendo il consiglio dei pescatori locali. Novantadue giorni e 4.800 chilometri dopo arrivarono in Irlanda. Altri due che partirono nello stesso periodo non furono mai più visti”.

“Le iscrizioni ROR sono aperte e l”Avviso di partenza’ si legge nella convocazione della regata- verrà lanciato il 1 ° giugno 2026. Limitato a 16 imbarcazioni, solo per singoli o coppie. Classe Senior per singoli over 65. Sono accettate imbarcazioni ORSI di classe 1 e 2 con una classe speciale per Woodvale e imbarcazioni costruite da amatori. Inizio 8-14 dicembre 2028. Si svolge ogni quattro anni. È richiesto il brevetto Yacht Master o esperienza di navigazione oceanica. È consentito l’uso del dissalatore a pompa manuale Survivor 35″.

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