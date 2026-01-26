Oracle Red Bull Racing svela la RB22 prima del debutto in pista a Barcellona

(Adnkronos) – Oracle Red Bull Racing condivide un’anteprima esclusiva della RB22, che farà il suo debutto ufficiale in pista oggi al Barcelona Shakedown con la sua nuova livrea lucida. La stagione del team inizierà ufficialmente con la RB22 che utilizzerà per la prima volta la power unit DM01 di Red Bull Ford Powertrains. Lo scrive il team in una nota. I piloti Max Verstappen e il nuovo compagno di squadra Isack Hadjar sono entrambi pronti a mettersi al volante e a mettere alla prova la RB22, presentando i loro nuovi caschi e le tute da gara Sparco al Circuit de Barcelona-Catalunya.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)