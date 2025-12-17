11.4 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Padel, nascono le Hexagon World Series, punto di incontro strategico tra Qatar e Arabia Saudita

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nascono le Hexagon World Series, l’evoluzione del padel dove lo sport assume anche una valenza geopolitica e culturale di primo piano. Il progetto, infatti, rappresenta un punto di convergenza tra Qatar e Arabia Saudita, due attori centrali nello sviluppo globale dello sport e dell’intrattenimento, che trovano nel padel una piattaforma comune di collaborazione. Con il lancio della Hexagon World Series, il padel compie un salto che va oltre i confini sportivi e assume una dimensione internazionale ancora più ampia, con il nuovo circuito globale a squadre che diventa un punto di incontro strategico tra Qatar e Arabia Saudita.  

Da una parte Hexagon Cup, progetto nato nel 2024 e rapidamente affermatosi come format innovativo nel panorama del padel; dall’altra 54, l’agenzia globale di sport e intrattenimento che ha ideato LIV Golf, che è espressione diretta del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, mentre Premier Padel, il principale circuito professionistico della disciplina, è sostenuto da Qatar Sports Investments (QSI). Due visioni finora parallele che oggi trovano nel padel un terreno comune di sviluppo. Il tutto sotto l’egida della Federazione Internazionale Padel (Fip), guidata sapientemente da Luigi Carraro, che per la prima volta integra un circuito a squadre all’interno della propria governance ufficiale.  

Il risultato è un’alleanza che vede Qatar e Arabia Saudita collaborare attivamente attraverso il padel, trasformando la disciplina in una piattaforma comune di investimenti, visione e sviluppo globale. Un segnale forte di come il padel stia diventando non solo uno sport in rapida crescita, ma anche un veicolo di cooperazione internazionale in una regione sempre più influente nel business dello sport. 

