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Piove a Miami, Sinner si ripara… con l’asciugamano

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
La pioggia ferma Jannik Sinner a Miami. Oggi, domenica 29 marzo, il tennista azzurro sfida Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 americano, in una partita segnata dal maltempo che ha colpito la Florida. Iniziata con oltre un’ora di ritardo, il match è stato sospeso durante il primo game del secondo set a causa di un diluvio che si è abbattuto su Miami. 

Dopo aver vinto il primo set 6-4, Sinner era avanti 30-15 in risposta, quando sentito delle gocce e alzato gli occhi al cielo. Immediato l’intervento del giudice di sedia, che quando la pioggia ha aumentato la sua intensità ha immediatamente sospeso il gioco facendo rientrare i tennisti negli spogliatoi. 

Sinner, per ripararsi dalla pioggia, si è arrangiato a modo suo, in una scena già vista: Jannik ha preso l’asciugamano e se l’è messo in testa, correndo verso il tunnel. 

 

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