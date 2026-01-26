10.1 C
Firenze
lunedì 26 Gennaio 2026
Roma, che tegola! Si ferma Koné

(Adnkronos) – Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca alla Roma quello ottenuto ieri sera contro il Milan. La squadra di Gasperini ha dominato soprattutto nel primo tempo, ma grazie ad uno stratosferico Maignan non è riuscita a sbloccare il risultato.  

Serata amara anche per Manu Koné, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della sfida contro il Milan. Il centrocampista francese si è fermato al 56’, obbligando Gasperini a rivedere i piani in una partita già delicata. 

Nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali dai quali è emersa una lesione di secondo grado alla coscia destra. Si prevede uno stop di circa un mese. 

Di certo Koné salterà il match di giovedì contro il Panathinaikos in Europa League e la trasferta di lunedì a Udine. Al suo posto si apre il ballottaggio tra Pisilli ed El Aynaoui, candidati ad affiancare Cristante in mezzo al campo. 

