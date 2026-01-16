12.4 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
Roma: Dovbyk si opera

Sport nazionale
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Ci sarà ancora da attendere per rivedere in campo Artem Dovbyk, i cui tempi di recupero rischiano di diventare più lunghi del previsto. 

L’attaccante ucraino della Roma nelle prossime ore verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra. Il centravanti ex Girona resterà fermo ai box per circa tre mesi, magari bruciando qualche tappa e provando a rientrare da fine marzo. Per Dovbyk a oggi tre gol e un assist in dodici partite giocate in questo campionato.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

