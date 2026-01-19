9.5 C
Roma, infortunio per Hermoso

Sport nazionale
(Adnkronos) – Non arrivano solo buone notizie in casa Roma dalla vittoria in trasferta contro il Torino.  

Durante il primo tempo della partita, Hermoso ha rimediato un infortunio ed ha subito chiesto il cambio.  

Sottoposto agli esami strumentali, il difensore ha riportato una lesione di secondo grado all’ileopsoas. 

Lo spagnolo dovrà stare fermo per almeno un mese. Salterà sicuramente le sfide di Europa League e quelle in campionato con Milan e Napoli. Un problema per Gasperini che proprio in difesa ha costruito, fino ad ora, l’ottimo campionato ed il quarto posto in classifica.  

Nelle prossime partite troveranno sicuramente più spazio i giovani Ziolkowski e Ghilardi. Ma non è da escludere l’impiego di Celik da braccetto con Rensch  sulla fascia destra. Ieri l’esterno ha anche messo a referto l’assist per il gol di Paulo Dybala.  

© Riproduzione riservata

