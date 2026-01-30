9.4 C
Firenze
venerdì 30 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma: stop Dybala, le condizioni

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Leggero sospiro di sollievo in casa Roma dopo gli esami svolto in mattinata da Paulo Dybala. 

L’attaccante argentino infatti si è sottoposto ad accertamenti medici al ginocchio in seguito al colpo subìto domenica scorsa all’Olimpico nel match contro il Milan: escluse lesioni, per Dybala rilevata una lieve infiammazione della capsula laterale. Per lui, adesso, si prevede uno stop di circa due settimane. 

Salterà sicuramente le sfide di campionato contro Udinese e Cagliari, da valutare poi in vista della sfida contro il Napoli prevista il 15 febbraio al Maradona.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.4 ° C
10.4 °
8.2 °
78 %
1kmh
75 %
Ven
9 °
Sab
9 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1540)ultimora (1368)sport (72)Eurofocus (60)demografica (40)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati