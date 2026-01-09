Serie A, gli squalificati della 20a giornata

(Adnkronos) – Sabato alle ore 15 al via la 20esima giornata di Serie A con il doppio anticipo tra Como-Bologna e Udinese-Pisa, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Juventus e Cremonese.
Sono cinque i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Cristante della Roma, Zaccagni della Lazio, Tomori del Milan, Casadei del Torino e Ramon del Como.
Nella giallorossi occasione per Pisilli in mezzo al campo, nel tridente dei biancocelesti spazio per Noslin e nella difesa rossonera in rampa di lancio c’è De Winter. Nella retroguardia comasca dal 1′ Diego Carlos, infine nel centrocampo dei granata avrà una maglia da titolare Anjorin.
