Serie A, gli squalificati della 20a giornata

(Adnkronos) – Sabato alle ore 15 al via la 20esima giornata di Serie A con il doppio anticipo tra Como-Bologna e Udinese-Pisa, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Juventus e Cremonese.  

Sono cinque i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Cristante della Roma, Zaccagni della Lazio, Tomori del Milan, Casadei del Torino e Ramon del Como. 

Nella giallorossi occasione per Pisilli in mezzo al campo, nel tridente dei biancocelesti spazio per Noslin e nella difesa rossonera in rampa di lancio c’è De Winter. Nella retroguardia comasca dal 1′ Diego Carlos, infine nel centrocampo dei granata avrà una maglia da titolare Anjorin. 

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

© Riproduzione riservata

