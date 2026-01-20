10 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Serie A, gli squalificati della 22a giornata

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 22esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Inter e Pisa, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Verona e Udinese allo Stadio Bentegodi. 

Sono quattro i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Miranda (Bologna), Ostigard (Genoa), Cataldi (Lazio) e Gaspar (Lecce).  

Chi in campo in sostituzione degli squalificati? Nella formazione felsinea pronto Lykogiannis sulla corsia mancina, al centro della retroguardia del Grifone occasione per Otoa, regia biancoceleste affidata a Rovella e infine ci sarà Siebert al centro della difesa salentina.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

