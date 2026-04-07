18 C
Firenze
martedì 7 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, gli squalificati della 32a giornata

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 32esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Roma e Pisa, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Fiorentina e Lazio allo Stadio Franchi. 

Sono sette i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato causa squalifica: Ferguson (Bologna), Maleh (Cremonese), Fagioli (Fiorentina), Gudmundsson (Fiorentina), McKennie (Juventus), Pellegrino (Parma) e Suslov (Verona). 

  

Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nella Juve occasione per Koopmeiners sulla trequarti, gara da ex contro l’Atalanta; nella Viola mister Vanoli confida di recuperare gli acciaccati Mandragora e Solomon per rimpiazzare i due squalificati. Nel centrocampo del Bologna spazio a Moro, in quello della Cremonese al rilancio Payero mentre nell’attacco del Parma toccherà a Elphege dall’inizio.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18 ° C
19.2 °
16.8 °
62 %
1.8kmh
20 %
Mar
20 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
24 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1186)ultimora (731)sport (152)Tecnologia (58)Eurofocus (48)lavoro (47)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati