11.6 C
Firenze
mercoledì 14 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, Milan favorito a Como dalla storia ma Fabregas ci crede

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
2 ' di lettura

(Adnkronos) – Sesta contro seconda. Lo stadio Sinigaglia, giovedì sera, apre le porte al big match tra Como e Milan, ultimo recupero della sedicesima di Serie A. Fabregas sfida Allegri in 90 minuti che possono avere un peso specifico notevole per entrambe. I rossoneri, appena una sconfitta in campionato, provano a fermare Nico Paz e compagni, lanciatissimi verso un posto in Europa: la storia dice Milan, appena 5 stop in 34 confronti contro il Como, ma i lariani vogliono scrivere un nuovo capitolo. Gli esperti Sisal vedono il Diavolo favorito a 2,50 contro il 3,00 dei padroni di casa mentre si sale leggermente, fino a 3,10, per il pareggio. Ci si aspetta una gara a viso aperto dove la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,35, è ampiamente nelle corde del match. La diretta conseguenza è che un risultato esatto di 2-1, uscito in tre dei quattro incroci più recenti, si gioca a 9,00 per il Milan mentre quello a favore del Como pagherebbe 11 volte la posta. In questa possibile giostra di emozioni e gol, l’ipotesi che entrambe le squadre effettuino almeno 4 tiri in porta è offerta a 2,50, non è da escludere neanche un Ribaltone, a 7,75. Christian Pulisic, a 3,00, e Rafa Leao, a 3,25, sono pronti ad entrare nel tabellino dei marcatori ma Nico Paz, gol o assist a 2,75, vuole trascinare il Como al successo. 

Prima del derby lombardo andrà in scena il match tra Verona e Bologna, entrambe a caccia di punti pesantissimi. I padroni di casa inseguono una salvezza a dir poco complessa mentre i rossoblù vogliono scacciare la crisi visto che, in Serie A, hanno racimolato appena tre pareggi nelle ultime sette uscite. Gli esperti Sisal ritengono il Bologna favorito a 2,15 rispetto al 3,60 del Verona con il pareggio in quota a 3,10. Vista la posta in palio, nessuna delle due vorrà sbagliare o lanciarsi all’arrembaggio: normale che l’Under, a 1,57, si faccia preferire all’Over, a 2,30. Un gol da fuori area, a 3,75, o uno dalla panchina, in quota a 3,00, potrebbero indirizzare la gara al pari di una espulsione, offerta a 5,00, o un calcio di rigore, ipotesi data a 2,85. Nessuno tirerà indietro la gamba e uno scenario con almeno 5 cartellini complessivi, si gioca a 1,85, non è da escludere. Tredici gol e 3 assist in 17 confronti diretti. Questo il bilancio di Ciro Immobile contro il Verona: l’ex capitano della Lazio ancora protagonista con una rete o un passaggio vincente è in quota a 2,25. I gialloblù, come sempre, si affidano ai due gioiellini Giovane e Orban, entrambi dati a 4,00. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
13.2 °
11 °
75 %
1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
12 °
Ven
11 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1019)ultimora (922)Eurofocus (43)demografica (29)sport (25)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati