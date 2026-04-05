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Serie A, oggi Inter-Roma – Diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Torna la Serie A a Pasqua e oggi, domenica 5 aprile, il menù del campionato regala il big match, valido per la 31esima giornata di campionato, tra Inter e Roma – in diretta tv e streaming. A San Siro, in serata, i nerazzurri ospiteranno i giallorossi in una sfida pesantissima in ottica scudetto e Champions League.  

La squadra di Chivu, capolista a +6 sul Milan, con un successo potrebbe sfruttare l’altro scontro diretto tra i rossoneri e il Napoli, mettendo una seria ipoteca sul titolo. Gli uomini di Gasperini non possono invece perdere terreno dal Como, quarto in classifica, con tre punti di vantaggio sui capitolini.  

Nella prossima giornata, la Roma ospiterà il Pisa all’Olimpico mentre l’Inter farà visita al Como. 

 

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