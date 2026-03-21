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Serie A, oggi Milan-Torino – Diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 21 marzo, i rossoneri sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 30esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta contro la Lazio, che si è imposta 1-0 all’Olimpico, mentre quella di D’Aversa, subentrato a Baroni sulla panchina granata, ha vinto 4-1 in casa contro il Parma. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, il Milan è atteso dal big match del Maradona contro il Napoli, mentre il Torino volerà a Pisa. 

 

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