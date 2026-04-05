Sinner/Bergs-Ruud/Machac: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner scende in campo in doppio a Montecarlo. Oggi, domenica 5 aprile, il tennista azzurro fa coppia con il belga Zizou Bergs per sfidare al primo turno del torneo monegasco altri due singolaristi, il norvegese Casper Ruud e il ceco Tomas Machac. L’azzurro è reduce dalla vittoria del Sunshine Double, che ha completato trionfando prima a Indian Wells e poi a Miami.

La sfida tra le coppie Sinner/Bergs e Ruud/Machac è in programma oggi, domenica 5 aprile, dalle ore 11. Si tratta del primo incrocio in carriere per i tennisti coinvolti, che per la prima volta giocano insieme al proprio compagno di doppio.

Sinner/Bergs-Ruud/Machac, così come tutte quelle del torneo, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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