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Sinner, due partite in un giorno a Montecarlo: rinuncia al doppio?

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Doppio a rischio per Jannik Sinner a Montecarlo? Oggi, martedì 7 aprile, il tennista azzurro ha superato il francese Ugo Humbert nel secondo turno del Masters 1000 del Principato, conquistandosi il passaggio del turno nel tabellone singolare del torneo. L’appuntamento ora è fissato per giovedì 9, quando Sinner sfiderà il vincente di Cerundolo-Machac, un impegno che potrebbe però scontrarsi proprio con quello di doppio. 

Sinner infatti, stando al calendario, dovrebbe scendere in campo due volte giovedì. La prima in coppia con il belga Zizou Bergs negli ottavi del tabellone di doppio, quando sfideranno la coppia Andreozzi-Guinard, e poi proprio nel terzo turno del singolare. 

Due partite in un giorno, in un periodo molto intenso del calendario. Sinner è reduce dal Sunshine Double, completato nelle scorse settimane vincendo i Masters 1000 di Indian Wells prima e Miami poi, ecco perché non è scontato che l’azzurro scenda in campo nel doppio, privileggiando l’impegno in singolare. 

 

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