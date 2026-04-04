Sinner, Roddick lo esalta: “È il migliore, sta facendo qualcosa di incredibile”

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Jannik Sinner è il vero numero uno del tennis mondiale, parola di Andy Roddick. Il tennista azzurro, dopo un inizio di stagione complicato, è tornato a vincere conquistando il Sunshine Double grazie ai trionfi di Indian Wells prima e Miami poi, avvicinando il primo posto di Carlos Alcaraz nel ranking Atp.

Risultati che hanno riportato la sfida tra i due al centro del dibattito: “Dopo gli Us Open Sinner ha aggiustato il servizio e ora sta servendo con percentuali altissime con la prima. Quando serve sopra il 60-65% non perde mai le partite”, ha detto Roddick nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’, “penso sia migliorato tanto rispetto allo scorso anno. Se serve così sul cemento sarà veramente difficile da battere”.

“Sia Sinner che Alcaraz cercano continuamente il modo per migliorarsi, e il resto del pianeta terra pensa semplicemente che siano bravi. Quello che stiamo vedendo da Jannik è qualcosa di incredibile”, ha continuato Roddick, “anche senza parlare di Indian Wells e Miami, se Alcaraz avesse perso in Australia invece staremmo avendo una conversazione ben diversa su di lui, soprattutto dopo l’addio di Ferrero”.

Roddick ha spiegato a modo suo la grandezza di Sinner: “Jannik ha vinto lo swing americano senza perdere un set, non è soltanto che ha vinto, ma che ha dominato. Sapete quanto è difficile non perdere nemmeno un set in un mese?”, ha chiesto retoricamente l’ex tennista, “è assurdo. Il picco che ha raggiunto in termini di consistenza, sia in campo che come mentalità, lo rende il giocatore migliore del circuito in questo momento”.

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