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Sinner vince, Fognini sfotte… Vagnozzi: “Resti il più basso del team”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Fabio Fognini ‘sfotte’ Simone Vagnozzi. Dopo il trionfo di Jannik Sinner a Miami, l’ex tennista azzurro ha commentato proprio il post celebrativo pubblicato su Instagram dal numero due del mondo, focalizzandosi sulla differenza di altezza tra l’allenatore di Sinner e il resto dello staff. 

“È inutile che stai sulle punte, sei comunque il più basso del team”, ha scritto Fognini taggando Vagnozzi e allegando al commento delle emoticon che ridono. Un messaggio tutto sommato affettuoso con cui l’ex tennista, ritiratosi dopo l’ultimo Wimbledon e reduce dal terzo posto a Ballando con le Stelle, ha voluto celebrare, seppur a modo suo, il lavoro di Vagnozzi e di tutto lo staff di Sinner. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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