10 C
Firenze
domenica 25 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Skorupski espulso tra le proteste: cos’è successo in Genoa-Bologna

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Proteste e polemiche in Genoa-Bologna. Nella sfida di oggi, domenica 25 gennaio, valida per la 22esima giornata di Serie A, un episodio arbitrale si è preso la scena al Ferraris. Sul punteggio di 2-0 per gli ospiti infatti è stato espulso Lukasz Skorupski, portiere della squadra di Italiano, tra il rammarico e le veementi proteste della panchina felsinea. Ma cos’è successo? 

Accade tutto al 57′. Skorupski riceve il pallone al limite dell’area, nella più classica delle costruzioni dal basso, ma sbaglia clamorosamente il controllo, favorendo il pressing del Genoa. Un giocatore rossblù si avventa sul pallone, lo recupera e supera il portiere polacco, preparandosi a calciare verso la porta rimasta sguarnita. A quel punto però arriva l’intervento in scivolata di Skorupski, che abbatte l’avversario. 

L’arbitro Maresca non ci pensa due volte ed estrae il cartellino rosso. Immediate le proteste dei giocatori del Bologna, che fanno notare al direttore di gara come tra il giocatore del Genoa e la porta ci fossero diversi calciatori rossoblù, motivo per cui, secondo loro, non si tratterebbe di chiara occasione da gol. Maresca viene richiamato al Var e va a rivedere l’azione al montior, confermando però la sua decisione e lasciando in dieci la squadra di Italiano, imbestialito in panchina. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10 ° C
11 °
8.2 °
73 %
3.1kmh
75 %
Dom
10 °
Lun
10 °
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1395)ultimora (1243)sport (54)Eurofocus (54)demografica (44)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati