giovedì 29 Gennaio 2026
Sport, Abodi: “Cresciamo in risultati e in produzione di ricchezza sociale”

Sport nazionale
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Lo sport è vita, i numeri ci aiutano a capire che stiamo crescendo nell’utilità sociale e nella produzione di ricchezza. Quella della sedentarietà è una partita che non finisce mai, ce n’è ancora troppa. Dove c’è maggior disagio si avverte una esigenza di sport e questo ci responsabilizza.” Ha dichiarato il Ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della presentazione del Rapporto Sport 2025 organizzato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute al Foro Italico a Roma. 

