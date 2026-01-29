Sport, Abodi: “Cresciamo in risultati e in produzione di ricchezza sociale”

(Adnkronos) – “Lo sport è vita, i numeri ci aiutano a capire che stiamo crescendo nell’utilità sociale e nella produzione di ricchezza. Quella della sedentarietà è una partita che non finisce mai, ce n’è ancora troppa. Dove c’è maggior disagio si avverte una esigenza di sport e questo ci responsabilizza.” Ha dichiarato il Ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della presentazione del Rapporto Sport 2025 organizzato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute al Foro Italico a Roma.

