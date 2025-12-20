Sport, Cioffi (ASI) ‘Sport e cultura, seme di crescita per le nuove generazioni’

(Adnkronos) – Durante la 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura, Michele Cioffi ha sottolineato come lo sport e la cultura possano rappresentare un potente strumento educativo per le nuove generazioni. Secondo il responsabile nazionale ASI Cultura, diffondere questi valori ai giovani significa incoraggiarli a seguire corretti stili di vita, sviluppare senso civico e apprezzare la bellezza artistica e culturale, formando così cittadini più consapevoli e partecipi.

