Firenze
sabato 20 Dicembre 2025
Sport, Cioffi (ASI) ‘Sport e cultura, seme di crescita per le nuove generazioni’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – Durante la 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura, Michele Cioffi ha sottolineato come lo sport e la cultura possano rappresentare un potente strumento educativo per le nuove generazioni. Secondo il responsabile nazionale ASI Cultura, diffondere questi valori ai giovani significa incoraggiarli a seguire corretti stili di vita, sviluppare senso civico e apprezzare la bellezza artistica e culturale, formando così cittadini più consapevoli e partecipi. 

© Riproduzione riservata

