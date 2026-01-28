Sport, Santanchè: “Triathlon Experience farà conoscere l’Italia”

10.3 C
(Adnkronos) – “Triathlon Experience sarà un grande viaggio dell’Italia nel mondo. Arriveranno atleti da ogni parte del globo e questo sarà un passo avanti nella promozione, nel far conoscere la nostra nazione, non soltanto in quelle destinazioni che sono più note ma anche in quelle che sono altrettante belle ma meno conosciute”. Così Daniela Santanchè, ministro del Turismo, ha parlato di “Triathlon Experience”, un progetto strategico che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al centro del grande triathlon internazionale. 

