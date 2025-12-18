12.7 C
Supercoppa Italiana: Inter favorita con il Bologna in semifinale

Sport nazionale
(Adnkronos) – L’Inter per regalare a Chivu la prima finale da allenatore, il Bologna per continuare a sognare un altro trofeo dopo la Coppa Italia. La seconda semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana mette di fronte i nerazzurri e gli emiliani con i primi che, per gli esperti Sisal, partono ampiamente favoriti. Il successo di Lautaro e compagni, infatti, è dato a 1,65 contro il 5,50 dei rossoblù mentre si scende a 3,75 per il pareggio, risultato che porterebbe la sfida direttamente ai calci di rigore. Inter ampiamente avanti, 1,33, anche nel passaggio turno rispetto al Bologna, offerto a 3,25. Nelle gare da dentro o fuori, in Coppa Italia, le due formazioni hanno regalato spettacolo e tante reti: la Combo Goal + Over 2,5, a 2,35, è ampiamente nelle corde del match. Ma quale squadra aprirà le marcature? L’Inter a 1,50 si fa preferire al Bologna in quota a 3,10. Una partita con tante reti presuppone anche molti tiri in porta: l’ipotesi che vi siano almeno 11 tiri in porta si gioca a 3,75. Da non escludere neanche un intervento del VAR, in quota a 2,75, mentre un rigore con espulsione è offerto a 7,50. 

La Supercoppa Italiana è il terreno di caccia di Lautaro Martinez, miglior realizzatore della competizione, insieme a Paulo Dybala, con quattro reti. Il Toro, in gol contro il Bologna a 2,40, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori. Al fianco del capitano dell’Inter potrebbe partire dal primo minuto Pio Esposito, protagonista con gol o assist a 2,00. Italiano, al contrario, punta sulla voglia di riscatto di Ciro Immobile, al rientro dopo il lungo infortunio: l’ex capitano della Lazio ha già segnato 6 gol contro i nerazzurri e il settimo pagherebbe 4 volte la posta. Mentre Federico Bernardeschi, assist a 7,50, è pronto ad affiancare Immobile in attacco. 

