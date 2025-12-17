Supercoppa Italiana: Napoli-Milan, sfida sul filo dell’equilibrio

(Adnkronos) – Napoli e Milan volano a Riyad, insieme a Bologna e Inter, per la Supercoppa Italiana. I campioni d’Italia e i detentori del trofeo apriranno la manifestazione per determinare la prima finalista. Gli esperti Sisal vedono una gara in grandissimo equilibrio: il Milan parte leggermente favorito a 2,75, il Napoli è offerto a 2,80 mentre il pareggio è dato a 3,00. Stessa quota per la sfida che si decide ai calci di rigore. Totale equilibrio per il passaggio turno: entrambe le formazioni si giocano a 1,90. Ma i ragazzi di Allegri, che il trofeo lo ha vinto in 3 occasioni, possono far leva su un dato storico: in tutte le sfide a eliminazione diretta, tra Coppa Italia e Champions, il Milan è sempre uscito vincitore. L’Under, a 1,57, si fa preferire all’Over, in quota a 2,30: allora un classico risultato esatto all’inglese di 2-0 si gioca a 14 per il Napoli mentre pagherebbe 12 volte la posta quello a favore del Diavolo. Poche reti che potrebbero essere generate da situazioni diverse: un gol di testa è dato a 3,50, uno da fuori area a 3,00 mentre si scende fino a 2,50 per un gol dalla panchina. Quello che sicuramente non mancherà è l’intensità: un’espulsione è in quota a 6,00 mentre un cartellino giallo per due degli allenatori più focosi del nostro campionato, Conte e Allegri, è dato a 3,50.

Proprio l’ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Inter avrà l’imbarazzo di chi schierare come prima punta: Lorenzo Lucca, 3,25, Rasmus Hojlund, 4,00, e il rientrante Romelu Lukaku, anche lui in quota a 3,25, sono pronti a entrare nel tabellino dei marcatori. In casa Milan, al contrario, ci si affida ai “numeri 10”: Rafa Leao primo marcatore si gioca a 7,50 mentre Christian Pulisic protagonista con gol o assist è offerto a 2,75.

