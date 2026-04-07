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Tennis, Alcaraz-Sinner: sulla terra di Monte Carlo è testa a testa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il cemento americano lascia spazio alla terra rossa europea con il Masters 1000 di Monte Carlo ad aprire le danze. Il prestigioso torneo monegasco vede, ai nastri di partenza, sette dei primi 10 tennisti del ranking ATP: una schiera di fenomeni capeggiata, neanche a dirlo, da Carlitos Alcaraz, campione in carica, e Jannik Sinner. All’appello mancano solo i due americani, Ben Shelton e Taylor Fritz, e Novak Djokovic, due volte vincitore al Monte Carlo Country Club. Il favorito, per gli esperti Sisal, è il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, deciso a bissare il successo dello scorso anno ma anche a respingere l’assalto al trono da parte dell’azzurro. Il murciano, vincente a 2,20, sogna di diventare il terzo giocatore spagnolo, dopo Ferrero e Nadal, a vincere il titolo nel Principato per due anni di seguito. 

L’avversario numero uno per Carlitos è, come sempre, Jannik Sinner. L’italiano, dopo aver centrato il Sunshine Double, punta ad alzare il suo livello anche sulla terra rossa dove, in carriera, ha vinto solo un torneo, a Umago nel 2022, e perso due finali, Roma e Parigi, entrambe lo scorso anno. Il caso vuole che, in tutte e tre le occasioni, dall’altra parte della rete ci fosse Alcaraz. La vittoria di Sinner, offerta a 2,50, permetterebbe all’azzurro di tornare in vetta alla classifica mondiale proprio ai danni dello spagnolo. Inoltre Jannik eguaglierebbe Nicola Pietrangeli e Fabio Fognini, unici italiani a vincere Monte Carlo negli ultimi 60 anni: infatti, a riuscire nell’impresa, ci sono anche Giovanni Balbi di Robecco e Giovanni Palmieri ma in epoca prebellica. 

Sascha Zverev, trionfo a 12, appare al momento l’unico in grado di impensierire i due dominatori del tennis moderno mentre Lorenzo Musetti, il cui successo pagherebbe 25 volte la posta, cerca riscatto dopo la finale persa nel 2025. 

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