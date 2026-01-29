Tennis: Sinner e Alcaraz favoriti in semifinale, su Djokovic e Zverev

(Adnkronos) – Le prime quattro teste di serie del torneo, nonché i primi quattro del ranking ATP, saranno i protagonisti delle semifinali degli Australian Open. Erano 13 anni che, a Melbourne, non si verificava un evento simile e, allora, a trionfare fu Nole Djokovic. Proprio il Djoker, a distanza di quasi tre lustri, sarà uno dei quattro tennisti ancora in lizza per vincere il primo Slam della stagione. Il tennista serbo, 10 volte trionfatore sul cemento australiano, affronta Jannik Sinner, da due anni dominatore degli Australian Open. Gli esperti Sisal vedono l’azzurro nettamente favorito a 1,08 contro il 7,50 di Novak Djokovic. Una bilancia che pende tutta dalla parte di Jannik per vari fattori: una striscia aperta, contro Nole, di 5 successi in fila; 19 vittorie consecutive sul cemento di Melbourne e la ricerca della sesta finale Slam in fila. Il risultato esatto? Un secco 3-0 per Sinner si gioca a 1,60.

Anche Carlitos Alcaraz parte ampiamente favorito per la sua prima finale agli Australian Open. A sbarrargli la strada ci sarà Sacha Zverev, lui che, invece, è ancora alla ricerca del primo trionfo in un Major ed è vicecampione in carica avendo perso, lo scorso anno, da Sinner. Gli esperti Sisal ritengono il numero 1 del mondo vincente a 1,15 contro il 5,25 del tennista di Amburgo. I precedenti, però, vedono una perfetta parità, 6 vittorie a testa, con Zverev trionfatore nell’unico precedente a Melbourne, nei quarti di finale del 2024. Un dato curioso sugli incroci negli Slam: chi ha vinto il primo set ha poi portato a casa la partita. Il successo di Alcaraz nel primo parziale si gioca a 1,33, quello di Zverev a 3,10.

Allargando l’orizzonte, Jannik Sinner rimane il favorito, a 1,90 secondo gli esperti Sisal, per il trionfo finale a Melbourne. Alle sue spalle si piazza Carlitos Alcaraz, offerto a 2,25, il quale, in caso di vittoria, centrerebbe il Career Grand Slam. Il successo di Novak Djokovic è in quota a 16 mentre il primo Major per Sacha Zverev pagherebbe 20 volte la posta.

