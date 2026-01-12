5.7 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Udinese, Zaniolo si opera. I tempi di recupero

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Arrivano brutte notizie per Nicolò Zaniolo e per l’Udinese. Il giocatore dovrà infatti operarsi al ginocchio destro a causa di un problema che lo costringerà a fermarsi per qualche settimana. L’annuncio è arrivato dallo stesso calciatore che sta disputando una buonissima stagione con la maglia dell’Udinese. 

Zaniolo si recherà già oggi a Roma per sottoporsi all’intervento a Villa Stuart, dove effettuerà una pulizia al ginocchio. I tempi di recupero saranno più lunghi del previsto: servirà almeno una settimana in più rispetto a quanto inizialmente stimato dal giocatore, senza contare il tempo necessario per tornare alla migliore condizione fisica dopo l’ottimo periodo di forma mostrato di recente. 

L’attaccante avrebbe comunque saltato la gara di sabato contro l’Inter per squalifica, ma ora è certo che resterà fuori anche nella partita contro il Verona del 26 gennaio. A questo punto, il suo rientro difficilmente avverrà nella sfida interna contro la Roma del 1° febbraio oppure nel match in trasferta a Lecce, in programma la settimana successiva. 

Sicuramente Zaniolo sarà a disposizione di Gattuso qualora quest’ultimo volesse convocarlo per gli spareggi di marzo, decisivi per partecipare al prossimo Mondiale. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.7 ° C
8.5 °
4.9 °
62 %
1.5kmh
75 %
Lun
5 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
12 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (943)ultimora (857)Eurofocus (40)demografica (27)sport (19)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati