Yildiz sul rinnovo: “Sto bene alla Juventus”. Spalletti: “Lui come un figlio, è un visionario”

(Adnkronos) – “La Champions League resta una competizione unica, ma va affrontata con lo stesso spirito di ogni partita. È questo il messaggio di Kenan Yıldız, intervenuto ai microfoni di TRT Spor. “La Champions è sempre speciale -ha dichiarato l’attaccante della Juventus- ma dobbiamo prepararla come tutte le altre gare, esattamente come la Serie A. Serve dare il 100%. Ci alleniamo e lavoriamo molto bene e, ogni volta che scendiamo in campo, dobbiamo fare tutto nel modo giusto, perché in Champions League vogliamo andare fino in fondo”. La squadra bianconera si è imposta sul Benfica di Josè Mourinho nella sfida dello Stadium di Champions League e ora chiuderà la fase a campionato a con il Monaco. Il giocatore turco non parla del contratto: “Non ne parlo. Sono concentrato solo sul campo e su quello che devo fare qui. Sto bene alla Juventus ed è questo che conta adesso”.

Il talento bianconero ha poi commentato le recenti parole di stima ricevute dal tecnico Luciano Spalletti: “Ha detto che mi vuole bene come a un figlio. Alla Juventus mi sento molto bene, questa è la mia squadra. Con il mister ho un rapporto speciale: è una grande persona, fa tanto per me e io cerco di dare sempre tutto per lui e per la squadra”, ha aggiunto l’attaccante turco che parla anche del rapporto con i tifosi: “L’entusiasmo del pubblico è incredibile. Quando sono con i tifosi provo una grandissima emozione. Vedo le mie maglie, firmo autografi, cerco di fermarmi quando posso. Sono molto importanti per noi e anche per me personalmente”. Yildiz è al vertice tra gli Under 22 del Cies Football Observatory: “Sono felice”, ha commentato il giocatore, mantenendo però un profilo equilibrato. Infine sui confronti con Lamine Yamal, Yıldız resta cauto: “È un grande giocatore, uno dei più forti al mondo. A me non piacciono i paragoni: penso solo a fare il mio lavoro, a migliorarmi ogni giorno e a dare il massimo per la Juventus, per la società, la squadra e i tifosi”.

Ecco le parole del tecnico bianconero, sempre a TRT: “Come figli li vedo un po’ tutti. Lui, però, mi piacerebbe averlo davvero come figlio, perché è un ragazzo perfetto sotto tutti i punti di vista e sarei stato felice di averlo come tale. Per quanto riguarda il suo ruolo all’interno della Juventus, rappresenta il nostro futuro. È anche la direzione della nostra ricerca come squadra: avere un po’ della sua qualità, del suo estro, della sua visione, perché nel modo di condurre palla e di interpretare il calcio offensivo è quasi un visionario, capace di passare in spazi in cui nessuno penserebbe mai di poter passare”

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)