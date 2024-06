Acer annuncia la fotocamera 3D per creator e influencer

(Adnkronos) – In occasione del Computex 2024 a Taipei, Acer ha annunciato il lancio della fotocamera 3D SpatialLabs Eyes. Progettata per fotografi e creatori di contenuti, questa fotocamera permette di catturare immagini stereoscopiche immersive in 3D e di visualizzarle in tempo reale grazie all'integrazione con la famiglia di prodotti SpatialLabs. La fotocamera Acer SpatialLabs Eyes è stata ideata specificamente per soddisfare le esigenze dei fotografi professionisti. Con una risoluzione di 8 megapixel per occhio, questa fotocamera compatta è dotata di uno specchio per selfie integrato e un design resistente alle intemperie, rendendola adatta per ogni condizione climatica. Le funzionalità avanzate includono: messa a fuoco automatica e touch, stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) per garantire riprese fluide e stabili, modalità manuale che permette ai fotografi di regolare ISO, bilanciamento del bianco e velocità dell'otturatore, offrendo un controllo completo sull'output delle immagini. Oltre alla cattura di immagini e video 3D, la fotocamera SpatialLabs Eyes permette lo streaming in tempo reale e lo storytelling 3D. Gli utenti possono condividere i propri contenuti 3D in diretta su piattaforme come YouTube grazie al nuovo Acer SpatialLabs Player 3.0. Le videochiamate in 3D ad alta risoluzione saranno disponibili nel terzo trimestre del 2024 tramite il widget di videochiamata SpatialLabs, che supporta applicazioni come Teams (1080p), Zoom (720p) e Google Meet (1080p). Acer ha introdotto una gamma di nuovi tool per sviluppatori, inclusi plug-in per Unreal Engine 5.3 e Unity 2021.3 LTS e 2022.3 LTS, disponibili da giugno. La nuova applicazione SpatialLabs Model Viewer Pro, compatibile con i dispositivi SpatialLabs Pro, è progettata per migliorare il workflow dei contenuti 3D e l'esperienza utente. Le funzionalità principali includono: supporto per i principali formati di file 3D e glTF, modalità di presentazione per personalizzare e mostrare un catalogo di modelli, sovrapposizioni con loghi e sfondi personalizzabili, supporto per HDRI. La fotocamera Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera (ASEC-1) sarà disponibile in Italia nel terzo trimestre del 2024, con un prezzo di partenza di €549. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)