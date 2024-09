AEG, il forno parla con lo smartphone e le lavasciuga risparmiano energia in modo smart

(Adnkronos) – ## AEG porta l’innovazione in cucina e nella cura dei capi AEG, brand premium di Electrolux, ha presentato le sue innovazioni a IFA 2024, la più grande fiera della tecnologia di consumo che quest’anno ha festeggiato la sua centesima edizione a Berlino, introducendo una serie di novità all’avanguardia che spaziano dalla cucina alla lavanderia. La nuova linea di elettrodomestici per la cucina AEG, la più ampia di sempre, si distingue per l’integrazione pionieristica dell’intelligenza artificiale nelle funzioni di cottura. I forni di nuova generazione sono dotati di AI TasteAssist, una funzione rivoluzionaria che semplifica la preparazione di nuovi piatti. Spesso ci troviamo a cercare ricette online, ma non sempre sappiamo come adattare le istruzioni al nostro forno. AI TasteAssist risolve questo problema: basta inviare la ricetta al forno e la funzione la analizzerà, identificando tempi di cottura, temperatura e tipo di proteine per impostare automaticamente i parametri ottimali. AEG si impegna anche nella sostenibilità, come dimostra l’asciugatrice 9000X AbsoluteCare Pro. Questo modello è tra i primi al mondo a ottenere la certificazione Woolmark Green, il più alto riconoscimento di The Woolmark Company per la cura della lana Merino. L’asciugatrice 9000X non solo garantisce risultati impeccabili grazie a funzioni innovative come SmartDry e 3DScan, ma è anche fino al 25% più efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Electrolux ha poi introdotto SmartSave, una nuova funzione disponibile sulle asciugatrici della serie 900, che offre la flessibilità di scegliere se dare priorità a tempi di asciugatura più rapidi o a un consumo energetico ridotto. È infatti possibile selezionare un’asciugatura più veloce per risparmiare fino a 50 minuti per ogni carico, oppure optare per impostazioni a basso consumo energetico che riducono lo spreco di energia fino al 20% a ogni ciclo.

