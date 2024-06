Amazon Luna espande il catalogo con giochi GOG e fa il suo debutto in Austria, Olanda e Polonia

(Adnkronos) – Amazon Luna in una nota ha annunciato l'espansione della sua offerta nel mondo del cloud gaming. Grazie alla partnership con GOG, più di 40 titoli popolari, come Baldur's Gate 3, Stardew Valley, Hollow Knight e Cuphead saranno disponibili direttamente sulla sua piattaforma. Questi giochi, noti per la loro qualità e il vasto seguito, sono ora accessibili ai sottoscrittori di Luna+ e ai membri Amazon Prime direttamente attraverso i dispositivi compatibili con Luna, come Fire TV, tablet Fire, smart TV Samsung e LG, e dispositivi mobili iOS e Android. Amazon Luna offre sconti fino all'80% su giochi selezionati dal catalogo GOG durante la Vendita Estiva GOG. Questo rappresenta un'ottima opportunità per i giocatori di arricchire la propria libreria a prezzi vantaggiosi. Inoltre i membri Amazon Prime hanno accesso gratuito a Fortnite, LEGO Fortnite, Fallout 3, Fallout New Vegas e una selezione di giochi a rotazione ogni mese senza costi aggiuntivi. Questo mese sono disponibili gratuitamente: Metro Exodus, Bee Simulator, Overcooked e Inertial Drift. Gli abbonati a Luna+ e i membri Prime possono anche giocare ai giochi del GOG game store che già possiedono collegando il loro account GOG esistente su Luna, oppure possono creare un account GOG gratuito e iniziare a costruire la loro collezione di giochi. Basta andare su Impostazioni, cliccare sulla scheda 'Collegamento Account' e selezionare 'Collega Account' o 'Crea Account'. Una volta collegato, i giochi compatibili appariranno pronti per essere giocati nella libreria Luna

Lancio nei Nuovi Mercati Europei

Parallelamente all'arricchimento del catalogo, Amazon Luna ha annunciato il suo debutto in Austria, Olanda e Polonia. Grazie alla tecnologia Cloud Direct di Luna, i giocatori possono passare senza problemi tra diversi schermi compatibili, come da Fire TV a smartphone, senza necessità di accoppiamenti o configurazioni aggiuntive. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)