Apple Intelligence su iPhone, iPad e Mac: ritardo nel lancio

(Adnkronos) – Le attese funzionalità di intelligenza artificiale di Apple non saranno disponibili con il lancio iniziale di iOS 18, ma arriveranno solo con l’aggiornamento successivo, iOS 18.1. È quanto riportato dall’analista Mark Gurman di Bloomberg, che ha rivelato i piani dell’azienda di Cupertino per il rilascio delle nuove tecnologie. Le nuove funzionalità, denominate “Apple Intelligence”, saranno disponibili per gli sviluppatori per i test beta già questa settimana. Tuttavia, Gurman precisa che il rilascio pubblico delle prime funzionalità di intelligenza artificiale non avverrà prima di alcune settimane dopo gli aggiornamenti di settembre per iPhone, iPad e Mac. Tra le innovazioni più attese vi sono miglioramenti significativi a Siri, l’assistente vocale di Apple, e altre funzionalità avanzate che sono state presentate durante la WWDC (Worldwide Developers Conference) di quest’anno. Tuttavia, secondo Gurman, il rollout completo di alcune di queste funzionalità potrebbe prolungarsi fino al 2025. Le motivazioni dietro questo ritardo non sono state ufficialmente dichiarate da Apple, ma si ipotizza che l’azienda voglia assicurarsi che tutte le nuove tecnologie siano perfettamente ottimizzate e prive di bug prima del rilascio definitivo al pubblico. Questo approccio cauto è coerente con la filosofia di Apple di fornire prodotti e servizi di altissima qualità, anche se ciò significa dover attendere un po’ di più. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)