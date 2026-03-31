Arriva Instagram Plus per vedere le story in segreto

(Adnkronos) – Meta ha dato ufficialmente il via alla sperimentazione di Instagram Plus, un nuovo piano premium pensato per l’utente medio e non per i professionisti del settore. Il test, attualmente attivo in mercati selezionati come Messico, Giappone e Filippine, segna un cambio di rotta rispetto al già noto Meta Verified, puntando a monetizzare funzionalità d’uso quotidiano che finora erano rimaste confinate alla versione gratuita della piattaforma. La strategia si inserisce in un piano più ampio di diversificazione dei ricavi che coinvolgerà progressivamente anche gli altri asset del gruppo, ovvero Facebook e WhatsApp.

L’elemento centrale della nuova offerta riguarda il controllo totale sulle dinamiche delle storie, lo strumento di condivisione più utilizzato dell’app. Gli abbonati possono infatti visualizzare i contenuti altrui senza comparire nella lista dei visualizzatori, garantendo un anonimato che capovolge le attuali regole di trasparenza sociale del social network. Parallelamente, il servizio permette di monitorare quante persone abbiano riguardato i propri contenuti e introduce la possibilità di creare liste di destinatari illimitate, superando il vincolo dell’unico elenco riservato agli amici più stretti per una segmentazione più precisa del proprio pubblico.

Il pacchetto include anche strumenti volti a migliorare la visibilità e la durata dei post. Gli utenti Plus possono estendere la permanenza di una storia per ulteriori ventiquattro ore e utilizzare l’opzione “Spotlight” una volta a settimana per mettere in risalto un contenuto in cima alla barra dei follower. Sul fronte dell’interazione vengono introdotti i “Superlike” animati e una funzione di ricerca interna alla lista dei visualizzatori, che elimina la necessità di scorrere manualmente l’intero elenco per verificare la presenza di uno specifico profilo tra chi ha visualizzato il contenuto.

Nonostante i prezzi contenuti emersi dai primi test, con canoni mensili che oscillano tra uno e due dollari a seconda della regione, la mossa solleva interrogativi sulla reale accoglienza del pubblico. Sebbene il successo di Snapchat+, che ha recentemente superato i venticinque milioni di iscritti, dimostri l’esistenza di un mercato per le funzioni social esclusive, Meta deve confrontarsi con una crescente insofferenza degli utenti verso la proliferazione di abbonamenti digitali. Il futuro del servizio dipenderà dall’esito di questa fase pilota e dalla capacità dell’azienda di giustificare il costo di funzioni precedentemente non soggette a pagamento.

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