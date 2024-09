Assassin’s Creed Shadows slitta al 2025, Ubisoft rimborsa i preordini

(Adnkronos) – I fan della saga di Assassin’s Creed dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter mettere le mani sul tanto atteso capitolo ambientato nel Giappone feudale, Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft ha infatti annunciato oggi il rinvio della data di uscita, inizialmente prevista per il 15 novembre 2024, al 14 febbraio 2025. La notizia è stata accolta con delusione da parte della community, che attendeva con ansia di poter vestire i panni dei due protagonisti, Naoe e Yasuke, in un’avventura che promette di essere ricca di novità e di immergere i giocatori in un mondo affascinante e ricco di dettagli. Tuttavia, gli sviluppatori hanno voluto rassicurare i fan, spiegando che la decisione di posticipare il lancio è stata presa “nell’interesse del gioco”. In una nota ufficiale, il game director Marc-Alexis Côté, a nome di tutti i team che lavorano al progetto, ha dichiarato: “Assassin’s Creed Shadows è un progetto da sogno per noi: vuol dire portare la serie nel Giappone feudale con molte caratteristiche sviluppate pensando alla nostra community, come il parkour o la rinnovata modalità stealth, resa possibile dalle nuove tecnologie, il tutto ambientato in un mondo bellissimo e coinvolgente. Si tratta di un’aggiunta ambiziosa al franchise, un’esperienza ricca che può essere vissuta attraverso gli occhi di due protagonisti unici. Ma ci rendiamo conto di aver bisogno di più tempo per perfezionare e rifinire l’esperienza, spingendo oltre alcune delle nostre caratteristiche chiave”. Côté ha inoltre sottolineato che il team è consapevole della delusione dei fan, in particolare di coloro che aspettavano con impazienza un Assassin’s Creed ambientato nel Giappone feudale, ma ha ribadito che questa decisione è stata presa nell’interesse del gioco e, in ultima analisi, dell’esperienza dei giocatori. Per compensare l’attesa, Ubisoft ha annunciato che tutti i preordini effettuati verranno rimborsati e che tutti i futuri preordini riceveranno la prima espansione del gioco gratuitamente. Inoltre, il gioco sarà disponibile su una vasta gamma di piattaforme, incluso Steam, fin dal lancio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)