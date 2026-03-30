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Attie, l’IA che permette a chiunque di creare un algoritmo social

Tecnologia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il team che ha guidato l’ascesa di Bluesky ha presentato Attie, un assistente basato su intelligenza artificiale progettato per rivoluzionare l’interazione con il protocollo AT. Svelato durante la conferenza Atmosphere dall’ex CEO Jay Graber e dal CTO Paul Frazee, il software sfrutta i modelli Claude di Anthropic per consentire agli utenti di modellare i propri algoritmi senza dover ricorrere alla programmazione tradizionale. L’obiettivo dichiarato è quello di superare le barriere tecniche che finora hanno limitato lo sviluppo nell’ecosistema decentralizzato. 

Nella sua forma attuale, Attie permette la creazione di feed personalizzati attraverso semplici istruzioni testuali. Gli utenti possono richiedere flussi di contenuti estremamente specifici, come discussioni su folklore e tradizioni musicali celtiche, ottenendo una selezione curata dall’intelligenza artificiale. Sebbene il servizio sia inizialmente confinato a un’applicazione dedicata, la strategia a lungo termine prevede un’integrazione profonda con Bluesky e le altre piattaforme che poggiano sul protocollo atproto, estendendo la capacità di personalizzazione a tutta la rete. 

L’ambizione del progetto si spinge oltre la semplice gestione dei contenuti, puntando verso quello che Graber definisce “vibe coding”. Grazie agli strumenti di programmazione agentica, gli utenti potranno costruire applicazioni complete sfruttando lo strato di dati aperti della rete Atmosphere. Secondo gli sviluppatori, l’architettura del protocollo AT, dotata di schemi chiaramente definiti, è particolarmente adatta a questo tipo di automazione, rendendo il software personalizzabile anche da chi non possiede competenze tecniche. Attie si trova ora in una fase di beta chiusa, con una lista d’attesa attiva sul sito ufficiale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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