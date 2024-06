Call of Duty: Black Ops 6 esce su console e PC il 25 ottobre

(Adnkronos) – Il 25 ottobre 2024 gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo potranno mettere le mani su Call of Duty: Black Ops 6, un nuovo capitolo della celebre saga. Il titolo riporta i giocatori negli anni '90, un'epoca di grandi cambiamenti e tensioni globali: il nuovo capitolo è stato sviluppato con l'intento di offrire la storia più avvincente e complessa della serie Black Ops, dove niente è come sembra e ogni alleato potrebbe rivelarsi un nemico. Activision ha annunciato che la narrazione sarà piena di colpi di scena e momenti di alta tensione. La campagna di Black Ops 6 è stata sviluppata da Raven Software ed è ambientata subito dopo gli eventi di Black Ops Cold War, uscito a novembre del 2020. La storia si svolge in un periodo di transizione segnato dalla fine della Guerra Fredda, e i giocatori vivranno un’avventura in tutto il mondo, spostandosi dalla tundra russa al deserto del Medio Oriente, passando per l’Europa meridionale e gli Stati Uniti. Durante queste missioni, saranno accompagnati da personaggi iconici come Frank Woods e Russell Adler, oltre a nuovi alleati come Troy Marshall e Jane Harrow. Le missioni saranno variegate e coinvolgenti, includendo rapine ad alto rischio e attività di spionaggio. Inoltre, la campagna offrirà una "Safehouse", un maniero abbandonato che funge da hub dove i giocatori potranno interagire con gli alleati, risolvere enigmi e pianificare le missioni successive. Il multiplayer di Black Ops 6, sviluppato da Treyarch, è stato progettato per offrire un'esperienza di gioco rinnovata, grazie all'introduzione di Omnimovement. Questo nuovo sistema di movimento permette ai giocatori di spostarsi in modo fluido e dinamico in tutte le direzioni, aumentando la flessibilità tattica e la libertà di movimento. Al lancio saranno disponibili 16 nuove mappe multiplayer, tra cui 12 mappe principali 6v6 e quattro mappe Strike che possono essere giocate in 2v2 o 6v6. Il tradizionale sistema di Prestigio Classico ritorna, offrendo ai giocatori un motivo in più per progredire e migliorare le proprie abilità. La modalità Theater permetterà di rivivere i momenti migliori da ogni angolazione, mentre nuove opzioni HUD consentiranno di personalizzare l'interfaccia di gioco. La modalità Zombies a round, tanto amata dai fan, fa il suo ritorno. Al lancio, saranno disponibili due nuove mappe: Liberty Falls e Terminus, ognuna delle quali offrirà un mix di armi potenti, nemici letali e segreti da scoprire. Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile su una vasta gamma di piattaforme, tra cui Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Battle.net, Microsoft Store e Steam. L'Open Beta sarà gratuita su tutte le piattaforme, e i giocatori che effettueranno il pre-ordine avranno accesso anticipato. Gli abbonati a Game Pass Ultimate, Game Pass PC e Game Pass Console potranno accedere a Black Ops 6 fin dal primo giorno, inclusi vantaggi esclusivi come il Woods Operator Pack e l'accesso anticipato alla Open Beta. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)