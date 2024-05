Call of Duty e Fallout, collaborazione anticipata da fuga di dati

(Adnkronos) – La nuova stagione di Call of Duty: Modern Warfare III e Warzone è appena iniziata e, come ci si poteva aspettare, alcuni giocatori hanno già iniziato a esplorare i dati più reconditi del gioco. Tra le varie scoperte, è emersa una sorpresa che ha entusiasmato la community del gioco Activision: una collaborazione con l'universo di Fallout. Secondo quanto riportato dal noto sito di notizie su Call of Duty CharlieIntel, è stata trovata un'immagine promozionale di skin a tema Fallout nel codice di Warzone e Modern Warfare III, dopo il lancio della Stagione 4 avvenuto mercoledì. L'immagine mostra quattro personaggi di Call of Duty, tra cui Ghost e Price, indossare le celebri tute blu e oro del Vault di Fallout 4. I personaggi nell'immagine promozionale sfoggiano i computer PipBoy sui polsi, e uno dei soldati è equipaggiato con una skin per fucile d'assalto a tema Vault-Tec.Questi abiti e oggetti farebbero parte di un pacchetto chiamato "Fallout: Vault Dweller", come indicato nell'immagine. Il crossover tra Call of Duty e Fallout rappresenta un'interessante combinazione di due universi di gioco molto amati, promettendo di portare un tocco di originalità e nostalgia ai fan di entrambe le serie. Sebbene i dettagli completi del pacchetto "Fallout: Vault Dweller" non siano ancora stati annunciati ufficialmente, la sola presenza di questi elementi suggerisce un'esperienza di gioco arricchita e nuove possibilità di personalizzazione per i giocatori. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)