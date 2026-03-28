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Cashless Society 2026: pagamenti digitali e strategie IT

Tecnologia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Durante il recente Forum Community Cashless Society 2026, organizzato da TEHA – The European House Ambrosetti, è stato analizzato come le infrastrutture di pagamento siano diventate elementi cardine della sicurezza nazionale. La crescita dei pagamenti elettronici registrata negli ultimi anni non è solo un dato statistico, ma il segnale di un processo di transizione che vede le generazioni più giovani agire come traino, mentre resta aperta la sfida della piena inclusione per le fasce di popolazione che incontrano maggiori difficoltà nell’approccio a questi strumenti. 

L’orientamento istituzionale emerso punta a una direzione chiara: mettere le tecnologie digitali a disposizione della collettività senza tuttavia ricorrere all’imposizione di obblighi normativi. L’obiettivo è accompagnare il cambiamento attraverso la consapevolezza e l’educazione, riducendo le frizioni sociali legate al divario digitale. “Vogliamo andare in una direzione chiara: mettere questi strumenti a disposizione di tutti, senza imporre obblighi, accompagnando il cambiamento con consapevolezza e inclusione”, ha affermato il sottosegretario Alessandro Morelli, sottolineando la necessità di un approccio equilibrato che rispetti le diverse predisposizioni generazionali. 

Un aspetto centrale del dibattito ha riguardato il ruolo della cashless society nel contrasto all’economia sommersa. La maggiore tracciabilità e trasparenza garantite dai pagamenti elettronici rappresentano strumenti efficaci contro l’evasione fiscale, a patto che vengano rafforzate l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi a livello europeo. Resta tuttavia da colmare il divario territoriale tra Nord e Mezzogiorno, una disparità che richiede interventi mirati e una diffusione capillare della cultura finanziaria. Secondo le conclusioni del Forum, l’introduzione di programmi di educazione finanziaria nelle scuole sarà determinante per sostenere questo percorso già tracciato, trasformando la tecnologia in un’opportunità di crescita competitiva per l’intero territorio nazionale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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